EDITORI che hanno aderito all'iniziativa

Notte di lunapiena era stata, e un incendio di luce albina, spaventosa, magnifica, aveva furiosamente rovistato tra rami di ciliegio maturi, anche loro ormai prossimi al parto. Ma i ciliegi non soffrivano come le femmine, quando partorivano. Non ce l’aveva fatta Gelsomina a farla nascere durante la notte, la sua creatura, e ormai erano passate più di ventiquattr’ore dai primi dolori che l’avevano, già all’alba, attraversata tutta, come quando un lampo