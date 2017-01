EDITORI che hanno aderito all'iniziativa

Prologo

Siglufjörður, mercoledì 14 gennaio 2009

La macchia rossa era come un grido nel silenzio.

Il terreno innevato era così bianco da avere quasi bandito l’oscurità della notte invernale, primordiale nella sua purezza. Nevicava da quella mattina, grossi fiocchi pesanti che cadevano a terra con grazia. La sera c’era stata una tregua e da allora di neve non ne era più scesa.

In giro c