EDITORI che hanno aderito all'iniziativa

In principio fu la grande guerra. Senza di essa non ci sarebbero stati la rivoluzione bolscevica, Lenin, Stalin, Mussolini e Hitler, un’altra guerra mondiale. Ovvia è l’obiezione che la storia non si fa con i «se». Ma nulla vieta di immaginare come non avvenuto l’evento che fu il motore primo di un secolo di storia, senza che si tenti l’impresa assurda di congetturare una storia diversa da quella reale. È semplicemente un modo di dire che la